Fé, história e reconhecimento marcam solenidade em Itapeva com lançamento de livro sobre a Revolução de 1932

Itapeva recebe, no próximo dia 15 de maio, às 19h, a Solenidade de Outorga de Medalhas MMDC 1932, evento que reunirá homenagens, valorização histórica e o lançamento do livro “A Aparição de São Miguel Arcanjo na Revolução de 32 – Entre a história, a fé e o testemunho”, de autoria de Pedro Luiz Conti Mariozi.

A cerimônia será realizada no Sindicato dos Trabalhadores Papeleiros de Nova Campina e Itapeva, no Jardim Iracema, e deve contar com a presença de autoridades civis e militares, lideranças regionais e representantes da comunidade.

O evento integra o calendário cívico paulista e presta homenagem a pessoas que contribuem para a preservação da memória e dos ideais da Revolução Constitucionalista de 1932.

Um dos destaques da noite será o lançamento da obra de Mariozi, que propõe uma abordagem diferenciada sobre o movimento constitucionalista ao relacionar fatos históricos com elementos de espiritualidade e testemunhos ligados à figura de São Miguel Arcanjo.

Segundo o autor, o livro busca apresentar uma reflexão sobre coragem, fé e os significados históricos do período vivido em 1932.

Durante a solenidade, também serão entregues as tradicionais Medalhas MMDC, honraria concedida a personalidades que atuam na preservação da memória constitucionalista e dos valores ligados ao movimento.

A participação é aberta ao público.

Serviço

Evento: Solenidade de Outorga de Medalhas MMDC 1932 e lançamento de livro

Data: 15 de maio

Horário: 19h

Local: Sindicato dos Trabalhadores Papeleiros de Nova Campina e Itapeva

Endereço: Estrada Theodorico Pereira de Melo, 741 – Jardim Iracema – Itapeva/SP