Arte-educador e filha artista itapevense lançam livro que transforma números em criaturas criativas

Em tempos em que telas e rotinas aceleradas disputam a atenção das famílias, atividades lúdicas continuam sendo uma das formas mais eficazes de estimular a criatividade, fortalecer vínculos e criar memórias afetivas. Foi justamente a partir de momentos de diversão entre pai e filha que nasceu o livro POPMON: Criaturas Criativas lançado pelo arte-educador Washington “WH” Ribeiro e sua filha Vitória Maria, de 10 anos.

Publicado pela UICLAP, por meio do sistema de impressão sob demanda, o livro propõe uma experiência simples e divertida: transformar números em monstros, criaturas fantásticas e personagens originais. A ideia surgiu enquanto os dois exploravam formas diferentes de aprender a desenhar e criar personagens, descobrindo que até os números poderiam servir como ponto de partida para grandes aventuras criativas.

Neste primeiro volume, os leitores aprendem a criar monstros e outras criaturas utilizando números como base para seus desenhos. A proposta incentiva a imaginação e mostra que qualquer pessoa pode desenvolver suas habilidades artísticas quando encontra caminhos criativos para começar.

O nome POPMON tem origem em uma das oficinas de desenho mais bem-sucedidas de WH Ribeiro, que atua como arte-educador e promove cursos e oficinas de arte há mais de uma década em Itapeva. Ao longo desse período, seu trabalho tem contribuído para aproximar crianças, jovens e adultos do universo do desenho, da criatividade e da cultura pop.

Com participação ativa de Vitória Maria, o livro foi construído a partir de desenhos e esboços desenvolvidos por pai e filha. Embora utilize recursos digitais e ferramentas de inteligência artificial como apoio em algumas etapas do processo, a criação dos personagens, a direção artística, a adaptação dos desenhos e a diagramação da obra foram realizadas de forma autoral pelo próprio autor.

A produção é assinada pela Magniverso: Universo Magnífico, estúdio criativo fundado por WH Ribeiro e dedicado ao desenvolvimento de projetos que unem arte, educação e entretenimento. A iniciativa tem como missão inspirar, criar e educar para um futuro magnífico, valorizando a criatividade, a cooperação, a inclusão e o aprendizado de forma acessível e significativa.

Para WH, o livro representa mais do que uma publicação. “O POPMON nasceu de momentos simples e divertidos ao lado da minha filha. Acreditamos que a criatividade pode surgir em qualquer lugar, até mesmo em um número desenhado numa folha de papel. Nosso desejo é que outras famílias também possam viver esses momentos de descoberta e imaginação juntas.”

Vitória Maria também celebra o lançamento. Eu gostei porque a gente inventou monstros diferentes e descobriu que até os números podem virar personagens. Foi muito divertido criar tudo isso junto com o meu pai.”

Mais do que ensinar desenho, o POPMON é um convite para que pais e filhos compartilhem tempo de qualidade, exercitem a imaginação e descubram juntos que grandes ideias podem nascer das brincadeiras mais simples.

POPMON: Criaturas Criativas (Numemons)

Autores: Washington Ribeiro e Vitória Maria Ribeiro

Formato: 29 x 21 cm | 40 páginas coloridas

Publicação: UICLAP (impressão sob demanda)

Preço: R$ 55,35

Disponível em: https://loja.uiclap.com/titulo/ua170883