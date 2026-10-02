Professor e pesquisador de Itapeva lança dois livros sobre biomecânica, esporte e genética

O professor e pesquisador itapevense Dr. Bruno Vespasiano acaba de lançar dois novos livros voltados às áreas de Educação Física e saúde. As obras abordam a relação entre o movimento humano, a ciência do esporte, a biomecânica e a genética.

Vespasiano desenvolve atividades profissionais em Nova Campina e Itapeva, onde atua em uma escola particular e em um centro universitário. Também é professor convidado em cursos de pós-graduação em diferentes regiões do Brasil.

Publicados pela Editora CPAQV, os novos títulos são “Biomecânica do Esporte”, que aborda a análise do movimento em diferentes modalidades esportivas, e “Epigenética e Biomecânica: A Convergência Óbvia”, que trata da interação entre fatores genéticos, ambiente e biomecânica humana.

Segundo o pesquisador, as obras reúnem conteúdos atualizados e são direcionadas a profissionais e estudantes das áreas de Educação Física, saúde e fisioterapia.

Os livros contam ainda com a participação de pesquisadores do Brasil e do exterior. Entre os colaboradores estão Guanis Vilela, da Unicamp; Ricardo Pablo, da Unimep; Fabrício Cieslak, da UFPR; e Anderson Santos, da USP, além de pesquisadores de Portugal e da Austrália.

Com os dois novos lançamentos, Bruno Vespasiano passa a somar cinco livros publicados e mais de 30 capítulos de livros produzidos ao longo de sua carreira, além de artigos científicos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior.

Os exemplares estão disponíveis para o público nacional e internacional por meio da plataforma Amazon dos Estados Unidos.