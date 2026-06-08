Loja Colaborativa fortalece pequenos negócios durante a 3ª Festa do Agricultor de Apiaí

Ação do Sebrae-SP reuniu empreendedores locais, ampliou oportunidades de vendas e valorizou a produção regional durante a Semana do MEI

A Praça de Eventos de Apiaí se transformou em uma grande vitrine para o empreendedorismo local no dia 30 de maio, durante a realização da Loja Colaborativa promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, como parte da programação da Semana do MEI e da 3ª Festa do Agricultor. A iniciativa reuniu expositores locais, entre Microempreendedores Individuais (MEIs), produtores rurais e pequenos negócios, proporcionando visibilidade, oportunidades de comercialização e contato direto com os consumidores.

Os visitantes encontraram uma variedade de produtos, incluindo artesanato, alimentos, doces, produtos naturais e itens produzidos por empreendedores da cidade. Além de gerar vendas, a ação permitiu que os expositores divulgassem suas marcas, fortalecessem relacionamentos com clientes e compartilhassem suas histórias com o público.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a Loja Colaborativa cumpriu o propósito de impulsionar o empreendedorismo local e valorizar os talentos da região.

“A Loja Colaborativa é uma oportunidade para que os pequenos negócios ganhem visibilidade, ampliem sua rede de contatos e apresentem seus produtos a novos consumidores. Ficamos muito felizes com a participação dos empreendedores e com o interesse do público, que prestigiou e valorizou a produção local durante todo o evento”, destaca.

Entre os participantes, a experiência também foi marcada pelo aprendizado e pela troca de conhecimentos. A expositora Keila Vitorino, que trabalha na produção de geleias, sucos, mel e legumes ressalta a importância da iniciativa. “Gostei muito da feira do Sebrae-SP. Aprendi coisas novas, conheci diferentes oportunidades de negócios e tive uma experiência muito positiva. Foi um evento interessante e educativo”.

A expositora Márcia França, que produz artesanato, também destaca os resultados alcançados durante o evento. “Participar da Loja Colaborativa foi uma experiência muito gratificante. Além da oportunidade de divulgar meu trabalho e comercializar meus produtos, pude conhecer outros empreendedores, trocar experiências e perceber o quanto ações como essa fortalecem os pequenos negócios da nossa cidade”.

A Loja Colaborativa gerou resultados financeiros positivos para os participantes. Durante todo o dia, os empreendedores registraram um faturamento total de R$ 4.263,00, demonstrando o potencial da iniciativa como ferramenta de incentivo à comercialização e fortalecimento dos pequenos negócios locais.

Além da Loja Colaborativa, a 3ª Festa do Agricultor contou com uma programação voltada ao fortalecimento do setor rural, incluindo palestras técnicas, informações sobre crédito rural, demonstração de drone agrícola, exposição de máquinas e mudas, atrações culturais e ações de conscientização ambiental, como o recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas.