Sebrae-SP leva Circuito Loja do Futuro a Itapeva com palestra sobre inteligência artificial

Encontro gratuito apresenta aplicações práticas da IA para fortalecer marketing, otimizar processos e ampliar a produtividade dos pequenos negócios

O Sebrae-SP promove, em Itapeva, o Circuito Loja do Futuro, iniciativa que busca apoiar micro e pequenas empresas na modernização de seus negócios por meio da inovação, tecnologia, inteligência artificial e gestão. A programação contará com a palestra “Destino Lucro”, que será realizada no dia 7 de outubro, às 19h, no Teatro de Bolso – Auditório Professora Terezinha da Silva, localizado no Calçada Dr. Pinheiro, 442, no Centro.

Ministrada pelo consultor em Marketing, Alexandre Giraldi, os participantes terão contato com aplicações da inteligência artificial que podem ser utilizadas na rotina das empresas. A proposta é mostrar como a tecnologia pode auxiliar na criação de conteúdos, no fortalecimento do marketing, na otimização de processos, no atendimento ao cliente e no aumento da produtividade e das vendas.

A capacitação também busca aproximar os empreendedores das novas tendências do varejo e apresentar ferramentas que podem contribuir para a modernização e a competitividade dos pequenos negócios.

Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, a inteligência artificial pode ser uma aliada dos empreendedores quando utilizada de forma estratégica.

“A inteligência artificial já faz parte da transformação pela qual os negócios estão passando e pode ser uma importante aliada dos pequenos empreendedores. Quando utilizada de maneira estratégica, ela ajuda a ganhar tempo, organizar processos, criar conteúdos, melhorar a comunicação com o cliente e apoiar diferentes atividades da empresa. O objetivo do ‘Destino Lucro’ é mostrar, de forma prática, como essas ferramentas podem ser incorporadas à rotina do negócio”, destaca.

Segundo Alisson, conhecer as possibilidades oferecidas pela tecnologia também permite que o empreendedor identifique quais soluções fazem sentido para a realidade de sua empresa.

“Não se trata apenas de conhecer uma nova tecnologia, mas de entender como ela pode resolver problemas reais do negócio. A ideia é que o participante consiga sair da palestra com novos conhecimentos e possibilidades para aplicar no dia a dia, seja no marketing, no atendimento, na gestão ou na busca por mais produtividade”, completa.