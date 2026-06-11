De ferramenta para emagrecimento a paixão pela corrida: a trajetória inspiradora de Luana Campolim

Aos 20 anos, a itapevense Luana Alice Ferraz Campolim vem conquistando espaço no cenário regional das corridas de rua. Criadora de conteúdo e apaixonada por esportes desde a infância, ela encontrou na corrida muito mais do que uma atividade física: descobriu um propósito, uma fonte de evolução pessoal e um caminho repleto de conquistas.

Em pouco tempo na modalidade, Luana acumulou pódios importantes, resultados expressivos e se tornou referência de dedicação e persistência. Nesta entrevista, ela compartilha sua trajetória, os desafios enfrentados, as vitórias marcantes e os sonhos que ainda pretende alcançar.

Como a corrida entrou na sua vida e o que a motivou a começar?

A corrida entrou na minha vida através do cross training. Na época, meu professor de cross, Rafael Rezende, que hoje também é meu personal, sempre incluía corridas nos treinos, mesmo que fossem apenas 500 metros. Eu não era boa nisso no começo, mas fui criando contato com a modalidade.

Depois que parei de fazer cross, senti muita falta daquela parte dos treinos. Também percebi que havia ganhado peso e enxerguei na corrida uma forma de me ajudar nesse processo. Comecei por esse motivo, mas o que era apenas uma ferramenta acabou se transformando em uma paixão.

Você se lembra da sua primeira prova? Como foi essa experiência?

Sim, lembro perfeitamente. Foi na Corrida da Unimed de 2024, em Itapeva. Muita gente acha que corro há muitos anos, mas a verdade é que a corrida entrou na minha vida recentemente.

Naquela prova, acabei sendo campeã da minha categoria. Foi uma experiência muito especial porque despertou algo em mim. Sou uma pessoa que, quando gosta de algo, mergulha de cabeça, e naquele dia percebi que a corrida era um lugar onde eu poderia evoluir e me desafiar constantemente.

Quais foram os maiores desafios que enfrentou no início da sua trajetória?

O maior desafio foi entender que a corrida exige paciência. É um esporte em que a evolução acontece aos poucos. Às vezes você passa meses treinando para melhorar apenas alguns segundos ou um minuto no ritmo, mas quem corre sabe o quanto isso faz diferença.

Também precisei aprender a respeitar os processos. Nem sempre dá para correr quando queremos ou treinar sem planejamento. A corrida exige estratégia, recuperação e cuidado para evitar lesões.

Como avalia sua evolução como atleta?

Avalio minha evolução de forma extremamente positiva. Em pouco tempo consegui alcançar resultados que não imaginava quando comecei, mas o que mais me orgulha não são apenas os pódios, e sim a constância, a disciplina e a evolução diária que a corrida me proporcionou.

Quais conquistas marcaram sua trajetória até aqui?

Uma das conquistas mais marcantes foi a primeira vez que subi ao pódio na classificação geral, sem divisão por categorias. Isso significa estar entre as melhores atletas da prova, independentemente da faixa etária.

Outra prova inesquecível foi uma corrida em Capão Bonito, onde conquistei o primeiro lugar geral. Era uma prova difícil, com muitas subidas, e justamente em um dia em que eu quase desisti de participar. Acabei indo apenas para pontuar no circuito e terminei como campeã. Foi uma grande lição sobre confiar no processo.

Existe alguma vitória ou momento especial que guarda com mais carinho?

Sem dúvida, a vitória em Capão Bonito ocupa um lugar especial. Eu realmente não estava motivada naquele dia e quase não fui competir. Ter vencido mostrou que nem sempre precisamos nos sentir perfeitos para alcançar bons resultados.

Mas o que mais guardo com carinho é o apoio da minha família. Meus pais, minha avó, minha tia e minha namorada sempre estão presentes nas provas. Ter pessoas esperando por mim na linha de chegada torna cada conquista ainda mais especial.

Como é sua rotina de treinos?

Minha rotina é bastante intensa. Faço treinos de corrida às segundas, quartas e sábados, sempre com planejamentos variados elaborados pelo meu treinador.

Também realizo musculação e cross funcional às terças e quintas-feiras. Além disso, incluí o pilates na rotina, algo que fez uma enorme diferença para meu desempenho e recuperação, ajudando no fortalecimento, mobilidade e prevenção de tensões musculares.

O que a corrida mudou na sua vida?

A corrida me devolveu a sensação de ter um objetivo pelo qual lutar todos os dias. Fazia tempo que eu não sentia tanta vontade de evoluir em algo.

Sempre fui apaixonada por esportes desde criança, e a corrida potencializou características que já faziam parte da minha personalidade, como disciplina, organização e determinação.

Profissionalmente, ela também abriu portas, trouxe visibilidade e me permitiu construir parcerias importantes. Tenho muita gratidão às empresas que acreditam no meu trabalho e apoiam minha trajetória esportiva: Delsius, Foxsom, Auto Shop, Top Vistorias, Vida Exames e Odonto Excellence. O apoio de cada uma delas é fundamental para que eu continue competindo, evoluindo e representando minha cidade da melhor forma possível.

Já pensou em desistir?

Sinceramente, não. Claro que existem dias difíceis, em que a vontade de treinar é menor, mas desistir nunca foi uma opção para mim.

Sou apaixonada pela corrida e movida pelo desejo constante de evoluir, superar limites e conquistar novos objetivos. Quando a motivação diminui, a disciplina assume o controle.

O que significa representar Itapeva nas competições?

Representar Itapeva é motivo de muito orgulho. É a cidade onde construí minha história e onde estão minhas raízes.

Ao mesmo tempo, acredito que o esporte poderia receber mais incentivo. Muitas cidades da região investem mais nos atletas e nos eventos esportivos, criando oportunidades e valorizando quem representa o município. Tenho orgulho de levar o nome de Itapeva para outras cidades e espero ver cada vez mais apoio ao esporte local.

Quais são seus próximos objetivos?

Meu principal objetivo é completar os cinco quilômetros abaixo dos 20 minutos, uma marca bastante desafiadora e que exige muita dedicação.

Também sonho em, futuramente, me tornar triatleta e explorar novas modalidades dentro do esporte.

Que conselho daria para quem deseja começar a correr?

Não espere estar preparado para começar. Comece e permita que a evolução aconteça ao longo do caminho.

A corrida ensina que grandes resultados são construídos passo a passo. Respeite seu ritmo, tenha paciência com o processo e celebre cada pequena conquista. O mais importante é dar o primeiro passo.

Se pudesse resumir sua trajetória em uma frase, qual seria?

“Evolução e persistência. Porque todos os resultados que conquistei vieram da combinação entre acreditar no processo e continuar, mesmo nos dias mais difíceis.”

Gratidão a quem fez parte da caminhada. Ao falar sobre sua trajetória, Luana faz questão de destacar uma pessoa que esteve presente desde o início de sua jornada esportiva.

“Gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe Rezende Preparação Física. O Rafael Rezende me acompanha desde os meus 13 anos e foi o responsável por me introduzir de forma mais séria na corrida. Inclusive, fui a primeira aluna da equipe a seguir uma planilha específica para a modalidade.

Costumo dizer que grande parte dos meus resultados também passa pelo trabalho dele. Sua dedicação, conhecimento e acompanhamento foram fundamentais para minha evolução como atleta. Para quem deseja começar a correr ou evoluir no esporte, fica a indicação: procure a equipe Rezende Preparação Física e venha fazer parte desse projeto junto com a gente.”

Com disciplina, persistência e paixão pelo esporte, Luana segue construindo uma trajetória promissora nas corridas de rua, levando o nome de Itapeva aos pódios da região e inspirando novos atletas a acreditarem no poder da evolução diária.