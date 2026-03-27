Luz da Visão promove campanha beneficente para apoio a pessoas com deficiência visual em Itapeva

Uma ação solidária está sendo promovida pela Luz da Visão com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar pessoas com deficiência visual no município de Itapeva e região.

A iniciativa consiste na venda de marmitex beneficente, ao custo de R$ 70, cuja renda será destinada à manutenção das atividades da entidade. De acordo com a organização, mais de 40 pessoas atendidas dependem diretamente desse tipo de ação para a continuidade dos serviços oferecidos.

A campanha busca mobilizar a comunidade local para contribuir com o projeto, que desenvolve trabalhos voltados à inclusão, acessibilidade e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência visual.

Os interessados em colaborar podem adquirir a marmitex por meio das redes sociais da entidade ou pelo telefone disponibilizado pela organização.