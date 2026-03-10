Capitão Maciel analisa impactos de tensão no Golfo envolvendo o Irã e possíveis reflexos para o Brasil

Em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, especialmente na região do Golfo envolvendo o Irã e forças militares internacionais, nossa equipe conversou com o Capitão PM Vilmar Duarte Maciel para analisar os possíveis impactos indiretos do conflito para o Brasil, tanto no campo econômico quanto estratégico.

Segundo o oficial, não há indicativo de risco militar direto ao território brasileiro. Ele explica que o Brasil não participa de coalizões militares na região e historicamente adota uma postura diplomática de neutralidade em conflitos internacionais.

Apesar disso, o capitão ressalta que a região do Golfo possui enorme relevância estratégica para o comércio mundial, principalmente pela concentração da produção global de petróleo. “Qualquer instabilidade naquela área pode provocar aumento no preço internacional do barril, o que impacta diretamente combustíveis, inflação, transporte e toda a cadeia de abastecimento no Brasil”, explica.

Além do efeito no preço da energia, o conflito também pode provocar oscilações cambiais e afetar o fluxo de importações e exportações, gerando reflexos indiretos na economia brasileira.

Segurança e geopolítica

No campo da segurança, Maciel afirma que o Brasil não sofre ameaça direta, mas observa que conflitos prolongados tendem a aumentar tensões globais, inclusive com a intensificação de ciberataques e disputas geopolíticas.

“Países passam a reforçar monitoramentos preventivos, especialmente em infraestrutura crítica e segurança digital. O Brasil também precisa manter vigilância estratégica nesses setores”, afirma.

Ele lembra ainda que o país tradicionalmente defende a solução pacífica de conflitos e o respeito ao direito internacional, o que pode exigir posicionamentos diplomáticos equilibrados para preservar relações comerciais com diferentes blocos internacionais.

Energia e rotas marítimas

Mesmo sendo produtor de petróleo e possuindo uma matriz energética relativamente diversificada, o Brasil não está totalmente imune aos efeitos da volatilidade do mercado internacional.

“O Golfo é uma das regiões mais sensíveis do planeta sob o ponto de vista geopolítico. Ali estão rotas marítimas vitais, como o Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela significativa da energia consumida no mundo. Qualquer conflito nessa área pode ter repercussão global”, explica.

Nesse cenário, o capitão destaca também a importância estratégica da proteção das rotas marítimas e das áreas de exploração energética brasileiras, especialmente no Atlântico Sul.

“A segurança das rotas marítimas é fundamental para o comércio internacional. Em um ambiente global instável, cresce a importância da presença naval e da capacidade dissuasória dos países”, pontua.

Vigilância estratégica

Apesar das incertezas no cenário internacional, o oficial descarta qualquer necessidade de alerta operacional no Brasil neste momento. Para ele, o país deve manter acompanhamento constante da situação e fortalecer sua diplomacia.

“O Brasil não está no epicentro do conflito, mas vivemos em um mundo interconectado. Guerras modernas ultrapassam fronteiras físicas e geram impactos em diversas áreas, como economia, tecnologia e segurança. O momento exige monitoramento e prudência, mas sem alarmismo”, conclui.

Sobre o entrevistado

O Capitão PM Vilmar Duarte Maciel é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos da Polícia Militar (CAES). Autor de artigos científicos na área de segurança pública, possui experiência em gestão e atualmente atua como coordenador operacional interino do 54º BPM/I, em Itapeva (SP).