Dia das Mães: Secretaria de Desenvolvimento Econômico apoia empreendedoras que conciliam maternidade e gestão do próprio negócio

Banco do Povo desembolsou mais de R$ 650 milhões, desde 2023, e o Empreendedor Artesão emitiu mais de 1,6 mil carteiras

“Ser mãe não limita, te fortalece”. A afirmação é da empreendedora e designer de unhas, Bianca Gamero Truquetti, de 32 anos, mãe de dois filhos, que utilizou o microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), para estruturar o próprio salão na área da beleza e ter mais liberdade para crescer profissionalmente.

Com a nova estrutura, a mudança foi imediata no dia a dia. “Antes era tudo limitado, improvisado. Passei a ter um ambiente profissional e organizado. Indico o Banco do Povo, pois foi o impulso necessário para tirar o plano do papel e transformar em um negócio concreto. Não é só um empréstimo, é um ponto de virada”, ressalta Bianca, de Birigui, na região de Araçatuba.

Mãe de Davi Lucca, de 9 anos, e Manuela, de 7 anos, ela fala que a maternidade influencia nas decisões. “Ser mãe me fez ter mais responsabilidade e pensar no futuro. Cada investimento é focado em gerar segurança e retorno de verdade”, diz.

Hoje, ela vê no negócio uma forma de conciliar renda e família. “Conseguir fazer meu negócio crescer e, ao mesmo tempo, estar presente na vida da minha família é o que dá sentido a tudo. Não é só sobre trabalho, é sobre construir algo sem abrir mão de quem mais importa”, declara.

Para outras mulheres, deixa um conselho: “Acredite que é possível, mesmo com medo e desafios. Comece com o que tem e não espere o momento perfeito”.

Para saber mais informações do BPP, acesse este link.

Artesanato como negócio e fonte de renda

No Vale do Ribeira, em Apiaí, o artesanato em cerâmica é a base do trabalho de Diná Looze, de 53 anos. A artesã produz peças utilitárias e decorativas com argila, com destaque para o uso de folhas da região, elemento que valoriza a identidade local e a cultura do território.

Diná é mãe de Jaqueline, de 27 anos, e afirma que a maternidade teve influência direta na trajetória profissional. “Foi pensando em um futuro melhor para minha filha que comecei a empreender”, conta. Segundo ela, o trabalho com o artesanato também teve impacto direto na formação da filha: “Com o dinheiro do nosso trabalho com a cerâmica, conseguimos pagar a faculdade de Engenharia Civil da Jaqueline”.

A filha, Jaqueline, ainda criança, organizando as peças de cerâmica cruas dentro do forno para a queima. Diná no processo de modelagem. Mãe e filha juntas / Fotos: Ivan Pacheco

“O artesanato foi importante para a renda da nossa família. Trabalhando juntos, conseguimos ir além do que imaginávamos, inclusive mantendo custos como transporte, materiais e parte dos meus estudos”, cita Jaqueline, que também participa do negócio, tanto na montagem das peças quanto na parte administrativa.

Uma das histórias marcantes da trajetória delas surgiu ainda na infância de Jaqueline. “Com cerca de 8 anos, ela aceitou uma encomenda de 300 mini galinhas na escola, sem eu saber, e garantiu que daria conta”, relembra Diná.

A participação no programa Empreendedor Artesão trouxe avanços práticos para o negócio. “A carteira do artesão trouxe mais credibilidade ao meu trabalho”, explica Diná, que passou a ter mais reconhecimento e acesso a feiras.

Amiris de Paula, subsecretária de Empreendedorismo e Produtividade da SDE, reforça que os programas estaduais se complementam. “O microcrédito do Banco do Povo Paulista apoia pequenos negócios, com valores de até R$ 21 mil, e o Empreendedor Artesão atua na formalização e no acesso a mercado”.

Mais informações sobre o programa e o processo de inscrição estão disponíveis neste link.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).