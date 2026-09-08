Magniverso participa da Feira Literária de Taquarivaí com atividades de arte, literatura e imaginação

A Magniverso: Universo Magnífico marcou presença na Feira Literária de Taquarivaí em dois dias de atividades voltadas à criatividade, à literatura e ao universo da imaginação.

A programação contou com a *Oficina de Desenho POPMON, proporcionando às crianças uma experiência prática de criação e expressão artística, além de uma apresentação especial, dinâmica e lúdica, que apresentou ao público um pouco do universo criado por **Washington Ribeiro e Vitória Vit Stadler*, pai e filha e autores que desenvolvem juntos esse projeto artístico e literário.

Durante o evento, também esteve em destaque o *livro da Magniverso, publicado pela **UICLAP*, que reúne e apresenta ao público parte desse universo e seus personagens. A obra está disponível para compra na loja da UICLAP] (https://loja.uiclap.com/titulo/ua170883?utm_source=chatgpt.com)

A participação da Magniverso contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Taquarivaí e da Secretaria de Educação, com agradecimentos ao *Prefeito Municipal Rubens Carlos Souto de Barros, à **Secretária de Educação Ana Paula de Melo Moreira, à **Secretária de Assistência Social Renata Rodrigues Manoel Ribeiro* e, de maneira especial, à *Dani Brito, Assistente Social e contato direto da equipe*, pelo acolhimento, carinho e parceria.

Mais do que apresentar um projeto, a Magniverso levou às crianças e às famílias a oportunidade de transformar *desenho em imaginação, literatura em experiência e criatividade em encontro*.

Foi uma experiência especial e um importante momento para compartilhar o universo do POPMON com o público de Taquarivaí.