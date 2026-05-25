Major PM Maciel é promovido e recebe reconhecimento pela trajetória dedicada à segurança pública em Itapeva

O município acompanha com reconhecimento a trajetória do agora Major PM Maciel, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo que construiu, ao longo de quase duas décadas na cidade, uma carreira marcada pelo compromisso com a segurança pública, liderança e proximidade com a comunidade.

Desde sua chegada ao município, em 2006, Maciel destacou-se pela atuação firme e pelo fortalecimento de importantes iniciativas voltadas à integração entre Polícia Militar e sociedade. Entre elas, ganharam destaque os programas Vizinhança Solidária e Comunidade em Ação, que contribuíram para aproximar a população das forças de segurança e ampliar o trabalho preventivo no combate à criminalidade.

Ao longo da carreira, exerceu funções de grande relevância operacional, como Comandante de Força Patrulha, primeiro Comandante da Força Tática e Coordenador Operacional, sempre desempenhando suas missões com profissionalismo, disciplina e espírito público.

A promoção ao posto de Major representa o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação e relevantes serviços prestados não apenas à população itapevense, mas também à segurança pública paulista.

Respeitado por colegas de farda e pela comunidade, Major PM Maciel deixa sua marca na história da segurança pública de Itapeva, sendo referência pelo trabalho sério, pela postura humana e pelo compromisso com a proteção da sociedade.

Ao Major PM Maciel, ficam os votos de pleno sucesso nesta nova etapa da carreira, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população.