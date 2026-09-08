GCM detém homem com mandado de prisão em aberto

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Itapeva na manhã deste domingo (6), após uma ocorrência em um estabelecimento comercial da cidade.
Segundo a GCM, por volta das 7h59, a equipe foi acionada após um indivíduo estar causando transtornos e incomodando hóspedes e funcionários do local.
Durante a abordagem e consulta aos sistemas, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado a uma dívida de pensão alimentícia.
Ele foi conduzido à autoridade policial para as providências cabíveis e permaneceu à disposição da Justiça.