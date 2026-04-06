Adolescente é flagrado realizando manobra perigosa com motocicleta na zona rural de Itapeva

Um adolescente foi apreendido após ser flagrado realizando manobra perigosa com uma motocicleta no bairro Alto da Brancal, na zona rural de Itapeva.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe da Patrulha Rural realizava policiamento preventivo quando avistou o condutor empinando a motocicleta em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele estacionou o veículo e tentou se afastar, sendo abordado na sequência.
O caso foi registrado na sexta-feira (3), por volta das 18h19. Durante a fiscalização, os agentes constataram irregularidades no veículo, como licenciamento vencido, escapamento fora dos padrões e ausência de retrovisores. Também foi verificado que o condutor era menor de idade.
Um responsável foi acionado e compareceu ao local, acompanhando a equipe até o plantão policial. A ocorrência foi registrada como ato infracional por dirigir sem habilitação e realizar manobra perigosa, colocando em risco a segurança no trânsito.
Após os procedimentos, a motocicleta foi liberada ao responsável, que ficou encarregado da remoção do veículo.