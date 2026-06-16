Prefeitura de Itapeva divulga cronograma semanal de manutenção urbana

A Prefeitura de Itapeva divulgou o cronograma de manutenção urbana que será executado pelas Administrações Regionais entre os dias 15 e 19 de junho. As ações incluem serviços de zeladoria e conservação em praças, avenidas e áreas públicas de diferentes bairros do município.

De acordo com a programação, as equipes deverão atuar nos seguintes locais:

* Praça dos Ferroviários (Trabalhadores)

* Avenida Paulo Leite de Oliveira

* Praça Carlos Alberto Saponga

* Avenida Kazumi Yoshimura

* Praça ao lado da Escola Mauro Albano

* Rua Antônio Edmundo de Oliveira Campos

* Jardim Europa IV

* Praça do Jardim Kantian

* Praça Pedro Merege

* Avenida Roberto Butzer Filho

* Avenida Vila Boava

* Rua Capão Bonito

* Bicão do Pilão D’Água

* Praça Alceu de Souza Gomes

* Praça Sebastião de Fátima Donário

* Praça Carlos Flávio Vasconcelos

* Terrenos públicos de Itapeva F

Segundo a administração municipal, o cronograma poderá sofrer alterações em função das condições climáticas, especialmente em caso de chuvas que impeçam a realização dos trabalhos externos.