Prefeitura de Itapeva divulga cronograma semanal de manutenção urbana

A Prefeitura de Itapeva divulgou o cronograma de manutenção urbana que será executado pelas Administrações Regionais entre os dias 15 e 19 de junho. As ações incluem serviços de zeladoria e conservação em praças, avenidas e áreas públicas de diferentes bairros do município.
De acordo com a programação, as equipes deverão atuar nos seguintes locais:
* Praça dos Ferroviários (Trabalhadores)
* Avenida Paulo Leite de Oliveira
* Praça Carlos Alberto Saponga
* Avenida Kazumi Yoshimura
* Praça ao lado da Escola Mauro Albano
* Rua Antônio Edmundo de Oliveira Campos
* Jardim Europa IV
* Praça do Jardim Kantian
* Praça Pedro Merege
* Avenida Roberto Butzer Filho
* Avenida Vila Boava
* Rua Capão Bonito
* Bicão do Pilão D’Água
* Praça Alceu de Souza Gomes
* Praça Sebastião de Fátima Donário
* Praça Carlos Flávio Vasconcelos
* Terrenos públicos de Itapeva F
Segundo a administração municipal, o cronograma poderá sofrer alterações em função das condições climáticas, especialmente em caso de chuvas que impeçam a realização dos trabalhos externos.