Equipe de Itapeva conquista 13 troféus na VI Maratona Alecrim Uneduvale em Avaré

A VI Maratona Alecrim Uneduvale de Avaré/SP foi realizada neste domingo (22), em Avaré, reunindo atletas de diferentes cidades da região em uma prova marcada por percurso exigente e ritmo intenso.

Entre os destaques do evento esteve a equipe Tudo Junto e Misturado, que representou Itapeva e conquistou resultados expressivos. Ao todo, o grupo garantiu 13 troféus, consolidando-se como um dos principais times da competição.

Além das premiações individuais, a equipe recebeu o troféu de Maior Equipe da Prova, reconhecimento concedido ao grupo com maior número de participantes inscritos. O resultado reforça a mobilização e o engajamento dos atletas itapevenses no evento.

De acordo com integrantes do time, a prova exigiu preparo físico e resistência, com desafios ao longo de todo o percurso. A participação foi marcada por superação e espírito de equipe, características que, segundo os atletas, têm sido determinantes na trajetória do grupo em competições regionais.

Com o desempenho em Avaré, a equipe amplia sua coleção de conquistas e segue se preparando para os próximos desafios do calendário esportivo.