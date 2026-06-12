Atleta de Itapeva conclui Maratona do Rio e celebra importante conquista

A atleta itapevense Jéssica Donizete Queiroz Camargo, de 28 anos, alcançou um importante feito no atletismo ao concluir os 42 quilômetros da Maratona do Rio 2026, uma das provas mais tradicionais e desafiadoras do país.

Representando Itapeva e a Equipe Tudo Junto e Misturado, Jéssica encarou o percurso com determinação, disciplina e muito preparo físico, superando os desafios da competição e cruzando a linha de chegada após meses de treinamento intenso.

A conquista reforça o crescimento do atletismo local e serve de inspiração para outros atletas e praticantes do esporte, demonstrando que dedicação e perseverança são fundamentais para transformar objetivos em realidade.

Familiares, amigos e integrantes da equipe comemoraram o resultado, destacando o empenho da atleta em mais uma importante etapa de sua trajetória esportiva.