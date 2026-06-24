Equipe Tudo Junto e Misturado participa da 2ª Maratona de Praia Grande 2026

A equipe Tudo Junto e Misturado marcou presença na 2ª Maratona de Praia Grande 2026, realizada no litoral paulista, reunindo atletas de diversas cidades e regiões.

Ao todo, 10 integrantes da equipe participaram da competição, distribuídos entre as diferentes modalidades da prova. Nos 5 quilômetros, representaram o grupo os atletas Carla e Henrique. Já na meia maratona, de 21 quilômetros, competiram Carlos, Dandara, Maira e Taynara.

Na prova principal, de 42 quilômetros, os representantes foram Alessandro, Fernanda, Lidiane e Rafael, que encararam o desafio da maratona completa.

A participação reforça o compromisso da equipe com a prática esportiva e a busca por novos desafios, além de incentivar a atividade física e a qualidade de vida por meio da corrida de rua.