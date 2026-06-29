O que Lula, Trump, Bolsonaro e Nikolas já sabem — e um profissional de marketing de Itapeva está trazendo para o interior: a eleição não se ganha mais na rua

Enquanto bilhões são investidos em estratégia digital nas grandes disputas mundiais, um especialista do sudoeste paulista prova que a mesma lógica funciona — e elege candidatos — em cidades do interior

A eleição mudou de endereço

Nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, os gastos totais com publicidade política atingiram US$ 11 bilhões — um recorde absoluto na história do país. Só entre Trump e seus grupos de apoio, foram investidos cerca de US$ 1,4 bilhão em publicidade. A estratégia de Trump foi marcada pelo uso intenso das redes sociais para se comunicar diretamente com eleitores, contornando a mídia tradicional.

No Brasil, o fenômeno começou a ficar evidente em 2018. Jair Bolsonaro detinha pouco tempo de televisão em sua propaganda eleitoral e passou a utilizar suas redes sociais para compensar essa desvantagem — alavancando sua campanha por meio do Twitter, Instagram e transmissões ao vivo que fizeram de suas contas pessoais um palanque de visibilidade nacional. O resultado é conhecido: eleito presidente sem depender do modelo tradicional de campanha.

O fenômeno se consolidou com Nikolas Ferreira. Em janeiro de 2025, um vídeo do deputado criticando as regras do Pix ultrapassou 100 milhões de visualizações em menos de 24 horas — chegando a 300 milhões de visualizações no Instagram, como se todo brasileiro tivesse assistido ao mesmo conteúdo. No início de 2026, Nikolas registrou engajamento médio de 2,4 milhões de interações por postagem, liderando com ampla margem o ranking de políticos brasileiros nas redes sociais. Na esteira desse fenômeno, Lucas Pavanato estreou na política com mais de 160 mil votos, tornando-se o vereador mais votado do Brasil em 2024 — outro nome construído essencialmente pelo digital.

Agora, em 2026, o governo Lula entrou de cabeça na mesma lógica. Só entre outubro de 2025 e abril de 2026, o governo investiu R$ 23 milhões em impulsionamento de conteúdo nas plataformas Meta — Facebook e Instagram. Os contratos de publicidade institucional do governo somam R$ 562,5 milhões, com a campanha pela escala 6×1 sozinha custando R$ 80 milhões.

A conclusão é simples: no grande palco da política brasileira e mundial, a disputa migrou definitivamente para as telas.

O que funciona lá fora, funciona no interior também

Enquanto os grandes nomes da política nacional acumulam bilhões em estratégia digital, um profissional de marketing de Itapeva — cidade de 85 mil habitantes no sudoeste paulista — está aplicando a mesma lógica nas disputas do interior. E os números provam que funciona.

Adriano Silva de Oliveira, conhecido como Abutrinho, atua com marketing digital há mais de 8 anos, atendendo negócios e campanhas políticas em mais de 20 cidades da região. Nas eleições municipais de 2024, esteve à frente da estratégia digital de sete candidatos — e cinco foram eleitos.

O caso mais emblemático foi o do Dr. Marcelo Poli, que se tornou o vereador mais votado de Itapeva disputando contra mais de 200 candidatos. Na mesma eleição, Marinho Nishiyama conquistou a reeleição ao cargo de vereador, e Tuca Ribas foi eleito prefeito de Ribeirão Branco.

“Compôs a equipe de marketing da campanha da minha reeleição a Vereador de Itapeva/SP em 2024, cuidando da criação de roteiro eleitoral e toda estratégia com tráfego pago. Fui um dos 15 vereadores eleitos dos mais de 200 candidatos em minha cidade.”

— Marinho Nishiyama, Vereador Eleito · Itapeva SP

“Marketing com estratégia e resultados. Trabalhou no tráfego pago e estratégia da minha campanha eleitoral para vereador da cidade de Itapeva em 2024 do início até o final. Tivemos um incrível resultado de candidato mais votado.”

— Dr. Marcelo Poli, Vereador Eleito · Itapeva SP

“O melhor em estratégias e tráfego pago. Fizemos um trabalho de marketing juntos na política, sucesso total e vencemos a disputa eleitoral graças ao bom trabalho em equipe.”

— Gabriel Pires, Elegendo o Prefeito Tuca Ribas · Ribeirão Branco SP

Além da política: resultado no caixa de quem empreende

O trabalho de Abutrinho não se limita ao ambiente eleitoral. Na cidade de Avaré, um restaurante steakhouse saiu de R$140 mil para R$324 mil de faturamento mensal em dois anos — crescimento de 122% — com um investimento de apenas R$2.000 por mês em anúncios no Meta Ads.

Em Itaberá, a Queima do Alho, um evento gastronômico local, esgotou 1.700 ingressos em apenas 5 dias com R$1.000 investidos em tráfego pago — gerando R$204.000 em vendas.

“Nunca pensei que conseguiria lotar meu evento tão rápido. Os ingressos esgotaram antes da data prevista.”

— Ana Cerdeira, Produtora · Queima do Alho Itaberá

A lógica é a mesma — o tamanho do palco é que muda

Para Abutrinho, a diferença entre uma campanha presidencial bilionária e uma campanha municipal do interior é de escala, não de princípio.

“O algoritmo não sabe o tamanho da cidade. Ele sabe quem é o público certo, qual é a mensagem certa e qual é o momento certo. Trump faz isso nos Estados Unidos com bilhões. Eu faço isso em Itapeva, Ribeirão Branco e Itaberá com o orçamento que o cliente tem disponível. O resultado segue a mesma lógica.”

— Adriano Silva de Oliveira, o Abutrinho

Com atendimento em mais de 20 municípios do sudoeste paulista — incluindo Sorocaba, Itapetininga, Botucatu, Avaré, Itu e Tatuí — o profissional mantém agenda limitada para novos projetos, priorizando clientes com negócio já estruturado e disposição para crescer com estratégia.

Sobre o profissional

Adriano Silva de Oliveira, o Abutrinho, é estrategista de marketing digital com sede em Itapeva (SP), CNPJ 47.412.017/0001-10, atuando desde 2017 com campanhas de tráfego pago, marketing político e estratégia digital para negócios no sudoeste paulista. Avaliação 5,0 estrelas no Google com 13 avaliações verificadas.

Mais informações: www.abutrinho.com.br | Instagram: @abutrinho