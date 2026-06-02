Semana do MEI: capacitação do Sebrae-SP ensina empreendedores de Itapeva a vender em marketplaces

O Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itapeva (ACIAI), realizou na última terça-feira (26) uma capacitação gratuita voltada ao uso de marketplaces como ferramenta para impulsionar vendas no ambiente digital. A ação integrou a programação da Semana do MEI e aconteceu na sede da ACIAI.

Ao todo, 23 participantes acompanharam a oficina, que teve como foco principal desmistificar o ecossistema dos marketplaces e mostrar como essas plataformas podem impulsionar o crescimento para micro e pequenos empreendedores da região. No encontro, foram abordados conceitos fundamentais, como o mapeamento das principais plataformas do mercado, análise de vantagens e desvantagens e estratégias de posicionamento competitivo.

O treinamento também avançou para conteúdos técnicos, com a apresentação da estrutura P.M.M.E. para criação de anúncios de alta conversão. Os participantes aprenderam técnicas de otimização de títulos, organização de anúncios e estratégias para melhorar a performance das vendas online.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura, a transformação digital passou a ser essencial para os pequenos negócios. “Os marketplaces oferecem oportunidades importantes para os empreendedores ampliarem seu alcance e aumentarem as vendas. Queremos mostrar que é possível utilizar essas ferramentas de maneira simples, prática e eficiente no dia a dia. Muitos empresários possuem produtos de qualidade, mas ainda não sabem como explorar o potencial das vendas digitais. A capacitação busca justamente aproximar esses empreendedores das oportunidades disponíveis no ambiente online”, afirma.

Facilitador da oficina, Vinicius Nicácio destaca o engajamento dos participantes e a aplicação prática do conteúdo. “O encontro na ACIAI superou as expectativas. Tivemos uma turma extremamente engajada, composta por pequenos empreendedores de diversos nichos de mercado, todos muito interessados em entender o funcionamento dos marketplaces. Mais do que passar conteúdo teórico, nosso foco foi mostrar na prática como o universo digital pode expandir os horizontes de um negócio local”, comenta.

Segundo Vinicius, a capacitação demonstra que os pequenos empreendedores regionais possuem potencial competitivo no ambiente digital. “Ver os alunos aplicando as técnicas de anúncios perfeitos e estruturando suas vendas em tempo real prova que, com a estratégia certa, o pequeno empreendedor regional tem total capacidade de criar um diferencial competitivo gigante e alavancar suas vendas”, completa.

Entre os participantes, o empreendedor Richardy Luan destaca a importância do networking e do apoio oferecido pelo Sebrae-SP. “Quero agradecer todo o suporte e as portas que o Sebrae-SP abre para nós empresários. Agradeço também aos coordenadores pelo ótimo trabalho e pelo networking que vêm proporcionando. Escutar histórias reais de empresários motiva cada vez mais”, ressalta.