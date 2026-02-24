Mateus Carvalho se torna o primeiro boxeador profissional de Itapeva

Natural de Itapeva e criado no bairro Alto da Brancal, Mateus Carvalho, de 23 anos, vem fazendo história no esporte local. Apaixonado por artes marciais desde a infância, ele encontrou no boxe o seu caminho e, há seis anos, iniciou sua trajetória nas competições amadoras.
Ao longo da carreira no amador, Mateus soma 20 lutas, consolidando experiência e destaque na modalidade. Em 2024, conquistou o título da Forja de Campeões, um dos mais tradicionais torneios do país, além de ter sido vice-campeão no Campeonato Paulista, resultados que o colocaram entre os principais nomes da nova geração do boxe estadual.
Em 2025, realizou um grande sonho: estreou no boxe profissional pela Confederação Nacional de Boxe (CNB), tornando-se o primeiro itapevense a integrar oficialmente a elite do boxe profissional brasileiro. Até o momento, possui uma luta no cartel profissional, que já lhe rendeu cinturão, marcando de forma expressiva o início dessa nova fase.
Atualmente, o atleta está afiliado às principais organizações mundiais do boxe, como a World Boxing Association (WBA), o World Boxing Council (WBC), a International Boxing Federation (IBF) e a World Boxing Organization (WBO), ampliando as possibilidades de ascensão no ranking internacional.
Levando o nome de Itapeva para competições fora da cidade há cinco anos, Mateus agora busca apoio e patrocínio para seguir avançando no cenário profissional e continuar representando o município nas principais competições nacionais e internacionais.