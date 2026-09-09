Mulher é presa suspeita de vender medicamentos para emagrecimento ilegalmente

Uma moradora de Itapeva (SP) foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira (8), suspeita de vender medicamentos para emagrecimento de forma irregular pelas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, os medicamentos são de origem do Paraguai e cada ampola custa cerca de R$ 300. As investigações começaram após denúncias indicando que a mulher estaria vendendo os produtos de forma irregular.

Os policiais civis fizeram levantamentos que confirmaram as irregularidades. Com as informações reunidas, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão no endereço da investigada.

Segundo a corporação, durante a ação foram encontradas 15 ampolas de tirzepatida, substância usada em medicamentos para emagrecimento, além de três caixas de testosterona e anotações sobre a comercialização dos produtos.

Conforme a Polícia Civil, a mulher foi presa em flagrante por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Os remédios, anotações e outros elementos foram apreendidos e encaminhados à perícia.

(Reproduzido do portal g1 Itapetininga / Foto: Polícia Civil de Itapeva/Reprodução)