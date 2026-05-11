Homem é preso por descumprir medida protetiva e rondar local de trabalho da vítima

Um homem foi preso na manhã de sexta-feira (9) após descumprir uma medida protetiva e ser flagrado nas proximidades do local de trabalho da vítima.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 8h55, após a Central de Atendimento receber uma denúncia informando que o indivíduo, alvo da medida judicial, estaria rondando a região onde a vítima trabalha.

Com as características do suspeito, equipes da GCM realizaram patrulhamento nas imediações e conseguiram localizá-lo a poucos metros da vítima.

Diante da situação, vítima e autor foram encaminhados ao Plantão Policial. A autoridade policial ratificou o boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva, mantendo o homem à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal destacou que segue atuando no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas.