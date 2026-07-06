GCM atende ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva em Itapeva

Na noite de sábado (5), por volta das 21h21, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva atenderam uma ocorrência de possível descumprimento de medida protetiva.
De acordo com a corporação, a vítima relatou que o ex-companheiro permaneceu em frente à residência chamando por ela, mas não conseguiu acessar o imóvel, que estava trancado. Diante da situação, a mulher acionou a GCM.
Com a autorização da vítima, os agentes realizaram buscas nas proximidades da residência, porém o suspeito já havia deixado o local antes da chegada da equipe.
A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis, e a ocorrência foi registrada. Segundo a Guarda Civil Municipal, o atendimento faz parte das ações de acompanhamento e proteção às mulheres amparadas por medidas protetivas.
Em casos de emergência ou de possível descumprimento de medida protetiva, a GCM orienta que a população acione a corporação pelos telefones 153 ou 199.