Mulher registra ocorrência após relatar descumprimento de medida protetiva em Itapeva

Uma mulher procurou a Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (2), em Itapeva, após relatar o descumprimento de uma medida protetiva por parte do ex-companheiro.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a corporação foi acionada para atender a ocorrência. No local, a vítima informou que o ex-companheiro esteve em sua residência, apesar de existir uma medida judicial em vigor que determina o afastamento e proíbe sua aproximação.

Quando a equipe chegou ao endereço, o homem já havia deixado o local.

A mulher foi acompanhada pelos agentes da GCM até o Plantão Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. O caso será apurado pelas autoridades competentes, que adotarão as medidas cabíveis.

Em situações de violência doméstica ou descumprimento de medidas protetivas, as vítimas podem acionar a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 ou 199, além da Polícia Militar pelo 190.