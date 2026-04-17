Homem é preso após descumprir medida protetiva e mobilizar equipes de resgate

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 8h50, a Guarda Civil Municipal foi acionada via Central para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

No local, a equipe da Patrulha Guardiã Maria da Penha, com apoio de outras viaturas, constatou a presença do indivíduo. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir e subiu no telhado de uma residência, a cerca de cinco metros de altura.

Durante a ação, o homem passou a ameaçar os agentes e afirmou que se jogaria caso houvesse aproximação, gerando uma situação de risco tanto para si quanto para as equipes envolvidas.

Diante do cenário, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a negociação para que o indivíduo descesse em segurança.

Após o desfecho da ocorrência, o homem foi conduzido à unidade policial, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

A ação mobilizou diferentes equipes e exigiu atuação coordenada para garantir a segurança de todos os envolvidos.