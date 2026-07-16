Sebrae-SP leva 73 empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira à Mega Artesanal

Missão empresarial reuniu participantes de Apiaí, Buri, Capão Bonito, Guapiara e Itapeva em visita ao maior evento de artesanato da América Latina

O Sebrae-SP promoveu uma missão empresarial que levou 73 artesãos, produtores e empreendedores da região Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira para a Mega Artesanal, considerada a maior feira de produtos e técnicas para artesanato da América Latina. Com saídas dos municípios de Apiaí e Itapeva, os participantes visitaram o São Paulo Expo, na capital paulista, em uma experiência voltada ao aperfeiçoamento profissional, geração de negócios e fortalecimento do setor.

As pessoas participantes tiveram acesso às principais tendências do mercado, lançamentos em materiais, ferramentas e técnicas, além da oportunidade de ampliar a rede de contatos, conhecer novos fornecedores e buscar inspirações para agregar valor aos seus empreendimentos.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Francine Alexeiul, a missão cumpriu o propósito de estimular o desenvolvimento dos pequenos negócios da região.

“Foi uma experiência extremamente positiva. A missão permitiu que os participantes tivessem contato direto com as principais tendências do artesanato, ampliassem seus conhecimentos e fortalecessem sua rede de relacionamentos. Além disso, esse tipo de iniciativa inspira novas ideias e contribui para o crescimento dos empreendimentos, gerando impacto direto na economia local”.

Eloísa Bargas destacou o acolhimento recebido durante toda a viagem e a riqueza de aprendizado proporcionada pelo evento. “Uma viagem maravilhosa. Parabéns ao Sebrae-SP pela iniciativa. A Francine, nossa guia e o motorista foram muito atenciosos, respeitosos, dedicados conosco e pontuais. O ônibus era agradável, com pessoas maravilhosas. A Mega Artesanal reuniu artesãos maravilhosos, produtos especiais, e a educação e atenção dos expositores nos deixaram muito à vontade. Foram muitos produtos, cursos e muito aprendizado. É uma feira para voltar sempre. Valeu”.

Já a artesã Márcia França ressaltou o impacto da missão para quem vive do artesanato. “Foi uma experiência incrível poder rever amigos e professores, adquirir produtos que facilitam a vida no ateliê, conhecer novidades e buscar inspiração em novos projetos para levar à nossa região. Sempre é muito produtivo. Voltamos transbordando em criatividade e com o coração cheio de gratidão por mais esse momento”.