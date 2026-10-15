Mãe e filha de Itapeva representam grupo de corrida em meia maratona internacional

Neusa Reis e sua filha, Karol Reis, representaram o grupo de corrida de rua Tudo Junto e Misturado, de Itapeva (SP), na Meia Maratona Internacional das Três Fronteiras, realizada no dia 11 de outubro.

A participação na prova proporcionou às duas uma experiência marcante, com a oportunidade de correr por três países: Paraguai, Brasil e Argentina.

Além do desafio esportivo, a corrida foi uma oportunidade de compartilhar a paixão pelo esporte e fortalecer a parceria entre mãe e filha. Juntas, Neusa e Karol transformaram a participação na competição em uma experiência que ficará marcada em suas trajetórias.

A dupla destacou a gratidão pela oportunidade de vivenciar o momento e realizar sonhos por meio da corrida, ressaltando a importância da união, do incentivo mútuo e da dedicação ao esporte.

A participação das duas atletas também representa o espírito do grupo Tudo Junto e Misturado, que reúne corredores em torno da prática esportiva e da superação de desafios.