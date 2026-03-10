Palestra especial marca celebração do Mês da Mulher na Câmara de Itapeva

Em comemoração ao Mês da Mulher, acontece hoje (10) na Câmara Municipal de Itapeva um evento voltado à valorização, reflexão e fortalecimento do papel feminino na sociedade.

A programação acontece a partir das 19 horas, no plenário da Câmara, e contará com a palestra da psicóloga Amanda Scavassin. A profissional foi convidada para conduzir um momento de diálogo e inspiração, abordando temas relacionados à força, à trajetória e aos desafios enfrentados pelas mulheres no dia a dia.

O evento é aberto ao público, e a organização convida todas as mulheres da comunidade a participarem desse momento especial preparado em homenagem ao Mês da Mulher.

Ainda dá tempo de se inscrever:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASSyJ7JUNTFKN0Y2TTFNWDJHT0lJUjFLUUUzQVJVRy4u

Prestigie!