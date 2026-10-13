Micro-ônibus bate em canaleta e provoca interdição na SP-127, em Itapetininga

Um acidente envolvendo um micro-ônibus mobilizou equipes de atendimento na madrugada desta terça-feira (13), na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), em Itapetininga. A ocorrência provocou a interdição de todas as faixas de rolamento e do acostamento.

Segundo informações da concessionária Motiva SPVias, o veículo trafegava pelo km 139, no sentido Itapetininga, quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a canaleta da rodovia.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, conforme a concessionária. Também não houve registro de congestionamento no trecho.

Outro acidente deixou mortos e feridos na mesma rodovia

A ocorrência foi registrada na mesma madrugada em que outro grave acidente envolvendo um micro-ônibus terminou em tragédia na SP-127, também em Itapetininga. Nesse segundo caso, ao menos três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas após o veículo capotar.

Os dois acidentes foram registrados na madrugada desta terça-feira (13), na região de Itapetininga.

Imagem: Artesp