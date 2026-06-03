Milena Maia conquista o 2º lugar geral feminino na Corrida Faça Bonito, em Guapiara

Atleta completou a prova em 21min49s e garantiu lugar no pódio da classificação geral feminina.

A atleta Milena Maia foi um dos grandes destaques da Corrida Faça Bonito, realizada no último domingo, em Guapiara. Com uma atuação consistente e excelente desempenho ao longo do percurso, ela conquistou o 2º lugar na classificação geral feminina, completando a prova em 21 minutos e 49 segundos.

A conquista reforça a dedicação e o comprometimento da atleta com o esporte, refletindo o resultado de sua preparação e disciplina nos treinamentos. O pódio também evidencia a boa fase vivida por Milena, que vem se destacando em competições da região.

Com mais este importante resultado, a atleta consolida seu nome entre os principais destaques da corrida de rua, representando com orgulho o esporte regional e inspirando outros praticantes da modalidade.