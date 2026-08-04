De volta para casa: Mini Money reinaugurou na Rua Dr. Pinheiro

No último sábado (1º), a Mini Money celebrou um momento especial: o retorno ao seu espaço de pertencimento. A reinauguração da loja, agora novamente instalada na Rua Dr. Pinheiro, nº 23, reuniu clientes, amigos e parceiros em um dia de muita alegria e confraternização.

Mais do que um novo endereço, a mudança representa a volta às origens, ao local onde a história da Mini Money foi construída e onde muitos clientes criaram memórias ao longo dos anos. O espaço foi totalmente renovado, oferecendo ainda mais conforto, modernidade e uma experiência diferenciada para quem visita a loja.

A programação contou com personagens, brinquedos, pipoca, algodão-doce e diversas atrações, tornando a reinauguração um momento de celebração para toda a família.

A equipe da Mini Money agradece o carinho e a presença de todos que prestigiaram essa nova fase e reforça o convite para que a população conheça o espaço.

📍 Endereço: Rua Dr. Pinheiro, nº 23 – Itapeva/SP.

Mais do que uma reinauguração, a Mini Money voltou para casa, reafirmando seu vínculo com a cidade e com todos que fazem parte dessa história.