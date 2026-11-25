Missões empresariais do Sebrae-SP levam empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira a congresso em Avaré

Iniciativa gratuita, realizada em parceria com Associações Comerciais, proporcionou acesso ao conhecimento, troca de experiências e oportunidades de conexão para pequenos negócios de cinco municípios

O Sebrae-SP mobilizou empreendedores de Apiaí, Capão Bonito, Guapiara, Itapeva e Itararé para participar do 3º Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema, realizado no dia 18 de novembro, no Complexo ECO, em Avaré. Por meio de missões empresariais gratuitas, organizadas em parceria com as Associações Comerciais dos municípios, a iniciativa facilitou o acesso dos pequenos negócios ao evento, promovendo conhecimento, integração regional e novas oportunidades de relacionamento e desenvolvimento empresarial.

Com o tema “Grandes nomes. Grandes ideias. Um grande encontro”, o congresso reuniu empresários, empreendedores, lideranças e especialistas para discutir inovação, empreendedorismo, oportunidades de negócios e estratégias. A programação contou com nomes de destaque nacional, como o professor e filósofo Mario Sergio Cortella e o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Giba, além de palestras sobre reforma tributária, posicionamento profissional, protagonismo feminino, agronegócio e inovação no cooperativismo.

A participação dos empreendedores por meio das missões empresariais foi um dos destaques da atuação do Sebrae-SP. Mais do que viabilizar o deslocamento até Avaré, a proposta foi democratizar o acesso a informações relevantes, aproximar empresários de diferentes municípios e proporcionar experiências que possam contribuir diretamente para a gestão e o futuro dos pequenos negócios.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o ambiente de negócios e ampliar as perspectivas dos empreendedores.

“Participar de um encontro como este é uma oportunidade de ampliar horizontes, adquirir conhecimento e estabelecer conexões que podem se transformar em novos negócios. Nosso objetivo é facilitar o acesso dos empreendedores da região a iniciativas como essa, promovendo a integração entre os municípios e fortalecendo o ambiente de negócios. Quando aproximamos empresários, instituições e lideranças, criamos condições para que novas oportunidades de desenvolvimento aconteçam”, destaca Nakamura.

Para o empresário Wilham Prado, o congresso proporciona conteúdos especialmente relevantes diante dos desafios enfrentados atualmente pelos empresários, principalmente em relação às mudanças na legislação tributária e à necessidade de manter o equilíbrio e a motivação para conduzir os negócios.

“Foi um evento de extrema importância para o empreendedor. Falar sobre reforma tributária neste momento é crucial para que o empresário fique atento às novas normas. Os palestrantes demonstraram bastante conhecimento sobre os assuntos, trazendo autoridade aos temas. E fechar o evento com o Cortella foi muito assertivo. Precisamos não apenas de conhecimento técnico, mas também alimentar nossa alma e nosso espírito com palavras de conhecimento emocional. Em um momento de crise e de tantos desafios para quem empreende, ter os pensamentos alinhados faz toda a diferença para enfrentar as dificuldades”, afirma.

Angelo Müzel também destaca a qualidade da programação e a importância de iniciativas que facilitam a participação dos empresários em eventos desse porte. Segundo ele, a experiência contribuiu para ampliar a visão sobre os desafios e as perspectivas dos negócios.

“Cada edição está melhor e, neste ano, foi excelente. A organização, o ambiente, a estrutura e as palestras foram sensacionais. As apresentações do Giba e do Cortella, especialmente, ajudam a pensarmos melhor sobre o que estamos fazendo nas nossas empresas e na nossa vida. Além da qualidade do evento, o valor acessível e o apoio com o transporte, por meio da parceria com a Associação Comercial, fizeram toda a diferença. É uma oportunidade que nos ajuda a pensar no futuro das nossas empresas, nos desafios que estamos enfrentando e no que está por vir. O Sebrae-SP nos ajuda a melhorar, a não desistir e a seguir firmes, porque temos colaboradores e o compromisso de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e do Brasil”, ressalta.

Karina Mota também ressalta a importância da oportunidade de participar do congresso e ter contato com novos conhecimentos e ideias que podem ser aplicados no comércio local.

“O evento estava incrível, tudo muito organizado. É muito importante participar de eventos como esse para adquirir mais conhecimento e ter boas ideias para implantar no comércio local. É algo que precisa acontecer sempre, porque o conhecimento é fundamental para nós, empreendedores, e deve ser constante. Espero estar sempre presente”, afirma.

Além das palestras e dos conteúdos, o congresso contou com uma área de estandes destinada à exposição de empresas, produtos e serviços, valorizando a diversidade produtiva da região.

Entre os representantes do Sudoeste Paulista e do Alto Vale do Ribeira estiveram a Associação de Artesãos de Itararé, que apresentou o trabalho desenvolvido pelos artesãos do município, e Nelson Jorge, produtor do azeite Bene, de Bom Sucesso de Itararé.

“A presença dos expositores ampliou as possibilidades de divulgação dos produtos regionais, fortalecendo a identidade dos territórios e aproximando os pequenos negócios de potenciais clientes e parceiros comerciais”, finaliza Adriano.