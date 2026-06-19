Câmara de Ribeirão Grande homenageia escolas estaduais com Moção de Aplausos

A Câmara Municipal de Ribeirão Grande realizou uma sessão solene para homenagear três escolas da rede estadual de ensino do município com uma Moção de Aplausos. O reconhecimento foi concedido à Escola Estadual Bairro Ferreira dos Matos, Escola Estadual Oscar Kurtz Camargo e Escola Estadual Intervales, em destaque pelo trabalho desenvolvido na área educacional.

Durante a cerimônia, os vereadores ressaltaram a importância das unidades escolares para a formação educacional, social e humana dos estudantes, destacando o comprometimento das equipes gestoras, professores e demais profissionais da educação na construção de um ambiente acolhedor e voltado ao aprendizado.

As escolas, vinculadas à rede estadual de ensino e à Unidade Regional de Ensino (URE) de Itapeva, foram reconhecidas pelo trabalho integrado, pelos resultados pedagógicos alcançados e pelo fortalecimento da relação com a comunidade escolar.

A homenagem também destacou a atuação das diretoras Talita Oliveira, Milena Chrischiner e Luciana Helfstein, apontadas como lideranças fundamentais para o desenvolvimento das ações educacionais nas respectivas unidades. Segundo os parlamentares, o comprometimento das gestoras com a organização escolar, a gestão participativa e a busca constante por melhorias contribui diretamente para a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

A Moção de Aplausos representa o reconhecimento público do Poder Legislativo ao trabalho realizado pelas equipes escolares e reforça a importância da valorização dos profissionais da educação para o desenvolvimento do município.

O evento também evidenciou o papel das escolas estaduais como espaços de transformação social, onde a atuação conjunta entre gestores, educadores, funcionários, estudantes e famílias contribui para a construção de uma educação cada vez mais fortalecida e comprometida com o futuro das novas gerações.