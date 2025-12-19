Oi, admin

19 dezembro 2025

Itapeva registra a menor taxa de mortalidade infantil desde 2021

Itapeva alcançou em 2025 a menor taxa de mortalidade infantil desde 2021, reafirmando os avanços na proteção da vida e no cuidado com a primeira infância.

O fortalecimento do pré-natal, parto e à atenção integral na primeiríssima infância, impactam diretamente na qualidade do cuidado oferecido às gestantes, bebês e famílias itapevenses.

A evolução dos indicadores evidencia esse progresso:

  • 2021: 15,36
  • 2022: 15,19
  • 2023: 11,46
  • 2024: 21,63
  • 2025: 10,30

Parabéns a todos os profissionais envolvidos, com destaque para as equipes das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Materno Infantil, que desempenham papel fundamental nesse resultado por meio de um trabalho comprometido, contínuo e humanizado.

Fonte: SIM/SINASC – dados de 17/12/2025.

 

