27 abril 2026

Motorista morre após bater contra caminhão na SP-249

Acidente aconteceu na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), entre Ribeirão Branco e Itapeva (SP). A vítima ficou presa às ferragens e morreu antes da chegada do resgate.

Um motorista morreu após bater contra um caminhão na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), entre Ribeirão Branco e Itapeva (SP), na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no quilômetro 48. O carro atingiu aa traseira do caminhão.

A vítima ficou presa às ferragens e morreu antes da chegada do resgate. O motorista do caminhão não ficou ferido.

 

