Polícia investiga morte de homem encontrado às margens da SP-258 em Itapeva

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (13) às margens da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva.

A vítima estava em uma canaleta de drenagem localizada entre os quilômetros 291 e 292 da rodovia, no trecho sentido Itararé.

Segundo informações apuradas, o homem apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência e acionaram a perícia técnica para os trabalhos de investigação.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado por uma funerária.

As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.