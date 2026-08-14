Mostra das Nações terá três dias de gastronomia, música e cultura em Itapeva

A programação da Mostra das Nações – Gastronomia Regional foi divulgada pela Prefeitura de Itapeva. O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto, na Praça de Eventos Zico Campolim, na Vila Ophélia, com atrações de música, dança, cultura e gastronomia.

A programação começa na sexta-feira (14), às 18h, com DJ Rato. Às 19h, haverá passagem de som da Banda Urbanus e, às 19h30, será realizada a abertura oficial. Das 20h às 22h, a banda apresenta um tributo à Legião Urbana, Barão Vermelho e Cazuza.

No sábado (15), as atividades começam às 15h, novamente com DJ Rato. Na sequência, estão previstas apresentações do Studio de Dança Sandra Lemes, às 16h; Studio de Dança Laura de Andrade, às 17h; e Coral ACDC, às 18h. Às 19h, haverá passagem de som e, das 20h30 às 22h, apresentação de Pepe e Nenem.

No domingo (16), a programação tem início ao meio-dia, com DJ Rato. Às 13h, será realizada a apresentação de Deny e Darcio – Os Milionários da Voz. Às 14h, o público poderá acompanhar a Banda Marcial Paineira. Às 15h, haverá passagem de som da Banda Vanero, que se apresenta das 16h às 18h.

Segundo a Prefeitura, a Mostra das Nações tem como proposta reunir gastronomia e atrações culturais em uma programação voltada para moradores e visitantes.



Serviço

Mostra das Nações – Gastronomia Regional

Praça de Eventos Zico Campolim – Vila Ophélia, Itapeva/SP

Dias 14, 15 e 16 de agosto