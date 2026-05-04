GCM apreende motocicleta com sinais de adulteração durante patrulhamento

A equipe da ROMU da Guarda Civil Municipal apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (4), uma motocicleta com indícios de adulteração na Vila São Francisco.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 1h46, durante patrulhamento ostensivo preventivo pelo bairro. Os agentes localizaram uma motocicleta amarela caída ao solo, ao lado de dois capacetes, situação que chamou a atenção da equipe.

Durante a averiguação, os guardas constataram diversas irregularidades no veículo, entre elas a ausência de placa de identificação, chassi suprimido, numeração do motor incompatível e o miolo da ignição danificado.

Diante dos indícios de possível adulteração ou origem ilícita, a motocicleta e os capacetes foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.

A autoridade policial determinou a apreensão dos itens para investigação e demais providências cabíveis.

De acordo com a GCM, a ação reforça o trabalho preventivo e o combate à criminalidade realizado pelas equipes de patrulhamento no município.