Força Tática localiza motocicleta furtada em Itapeva; mulher é ouvida e liberada

Policiais militares da Força Tática localizaram, na segunda-feira (20), uma motocicleta produto de furto durante patrulhamento em Itapeva.

De acordo com a corporação, a equipe visualizou uma mulher ao lado do veículo em um posto de combustíveis. Ao notar a presença policial, ela retirou a chave da motocicleta e passou a lavá-la, sendo abordada em seguida.

Durante a abordagem, a mulher afirmou que apenas havia auxiliado um indivíduo desconhecido a empurrar a motocicleta. Após consulta do emplacamento, os policiais constataram que o veículo, que ostentava uma placa decorativa, era produto de furto ocorrido em Ribeirão Branco, no dia 31 de março de 2026.

Com o apoio de uma guarda municipal feminina, foi localizada com a abordada uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada para ligar veículos sem a chave original.

Diante dos fatos, a mulher e a motocicleta foram encaminhadas ao plantão policial. Foi registrado boletim de ocorrência de natureza “auto localizado”, e a envolvida, após ser ouvida, foi liberada.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190.