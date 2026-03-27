Motociclista sem habilitação é autuado durante fiscalização da GCM

Durante patrulhamento realizado na madrugada desta sexta-feira (27), por volta das 2h, na Rua Epaminondas Ferreira Lôbo, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) abordou uma motocicleta que circulava com ruído excessivo, provocado por escapamento aberto.

Na abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante da irregularidade, foram lavradas duas autuações.

Ainda segundo a GCM, foi feito o recolhimento digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e). A motocicleta foi liberada no local após a apresentação de um condutor devidamente habilitado.