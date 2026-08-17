Polícia Militar recupera motocicleta furtada durante patrulhamento em Itapeva

A Polícia Militar recuperou, no domingo (16), uma motocicleta que havia sido furtada durante patrulhamento nas proximidades do local onde era realizada a 1ª Corrida de Rua e Caminhada do 54º BPM/I, em Itapeva.

Segundo a corporação, os policiais receberam, via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a informação de que uma motocicleta com registro de furto estaria circulando pela região. Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo e deu ordem de parada ao condutor.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista iniciou fuga por diversas vias da cidade. Durante o acompanhamento, ao acessar a Praça Vinte de Setembro, ele perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda. Na sequência, foi abordado e detido pelos policiais.

O indivíduo e a motocicleta foram encaminhados ao Plantão Policial para as providências cabíveis. Conforme informado pela Polícia Militar, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.