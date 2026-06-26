Homem acusado de estuprar o enteado recebe pena de 33 anos de prisão em Itararé

Um homem acusado de estuprar o próprio enteado recebeu uma pena de 33 anos e quatro meses de prisão pela Justiça de Itararé, no interior de São Paulo. A condenação foi compartilhada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo nesta quinta-feira (25).

Segundo o MP, a criança narrou que o padrasto praticava, por repetidas vezes, atos libidinosos quando ficava sozinha com ela. Ainda relatou que o acusado dava bebidas alcoólicas à sua mãe, fazendo com que ela adormecesse, e aproveitava para praticar o crime.

De acordo com o MPSP, na época, o homem também praticou maus-tratos contra a criança, que tinha apenas quatro anos. Ele submetia a vítima castigos e agressões como forma de disciplina abusiva, deixando o menino com diversos hematomas pelo corpo.

(Reproduzido do portal g1 Itapetininga)