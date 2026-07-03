Polícia Militar Ambiental autua duas pessoas por utilização irregular de motosserras em Itapeva

A Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização no bairro Vila Nova, no município de Itapeva/SP, ocasião em que constatou o uso irregular de motosserras.

Durante a vistoria, os policiais localizaram três motosserras no local, sendo que duas pessoas faziam uso dos equipamentos sem a devida Licença para Porte e Uso (LPU), documento obrigatório previsto na legislação ambiental. Ao serem questionados, os responsáveis informaram que não possuíam a referida autorização.

Diante da irregularidade, os envolvidos e as motosserras foram conduzidos ao Plantão Policial. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os responsáveis foram liberados, permanecendo os equipamentos apreendidos para as providências cabíveis.

Na sequência, a equipe da Polícia Militar Ambiental elaborou os respectivos Autos de Infração Ambiental, que totalizaram R$ 3.000,00 em multas.

A Polícia Militar Ambiental reforça que a utilização de motosserras depende da devida Licença para Porte e Uso (LPU), conforme prevê a legislação ambiental, e que ações de fiscalização como esta são fundamentais para coibir irregularidades e promover a proteção dos recursos naturais.