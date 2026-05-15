Ministério Público se manifesta a favor da recondução de Adriana Duch ao cargo de prefeita de Itapeva

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itapeva, manifestou-se favoravelmente ao pedido para que Adriana Duch Machado seja reconduzida ao cargo de prefeita municipal de Itapeva, em caráter liminar, até o julgamento final do mandado de segurança apresentado pela defesa.

Os advogados da Adriana Duch afirmam que houve irregularidade formal no início do processo de cassação, alegando que a denúncia foi incluída na Ordem do Dia da sessão legislativa sem o prazo mínimo de 48 horas previsto no Regimento Interno da Câmara.

Agora, o caso aguarda decisão do juiz responsável pelo processo. Caso o pedido liminar seja aceito, Adriana Duch retorna ao comando da Prefeitura de Itapeva e Generci Neves volta a ocupar o cargo de vice-prefeito. Se a liminar for negada, Generci permanece como prefeito do município. A expectativa agora é pelos próximos desdobramentos do caso.