Prefeito de Nova Campina anuncia mudanças nas secretarias de Governo e Desenvolvimento Social

O prefeito de Nova Campina anunciou mudanças no comando de duas secretarias municipais. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, Karol, que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, assumirá definitivamente a Secretaria de Governo. Na nova função, ela ficará responsável por auxiliar diretamente os trabalhos da administração municipal e coordenar as ações do gabinete.

Para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, foi anunciado o nome de Júnior Costa, que dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela equipe da pasta.

Na publicação, o prefeito agradeceu a Karol pelo período em que esteve à frente do Desenvolvimento Social e desejou boas-vindas a Júnior Costa, destacando a expectativa de manter os serviços e aprimorar o atendimento à população.

As mudanças foram apresentadas pelo chefe do Executivo como parte da reorganização da equipe de governo.