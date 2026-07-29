Sebrae-SP reúne mulheres do agro em Itapeva para encontro sobre desenvolvimento pessoal, saúde e empreendedorismo

Evento reuniu 76 produtoras rurais, lideranças e instituições para uma tarde de conhecimento, conexões e valorização da mulher no agro em Itapeva

Entre histórias de superação, sonhos cultivados no campo e novos caminhos para o empreendedorismo, Itapeva recebeu uma tarde especial dedicada às mulheres que fazem o agronegócio acontecer. O encontro “Mulheres, descubram-se no campo”, realizado pelo Sebrae-SP, junto com a Faesp, Senar, Comissão Semeadoras do Agro e Sindicato Rural de Itapeva, reuniu 76 produtoras rurais, empreendedoras e lideranças para um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da presença feminina no meio rural.

O encontro promoveu uma programação voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional das participantes, unindo temas como gestão, empreendedorismo, saúde e valorização do papel da mulher no campo. A iniciativa contou com a presença da prefeita de Itapeva, Adriana Duch; do presidente do Sindicato Rural de Itapeva, Kleber Polidoro; do secretário municipal de Agricultura, Nestor de Oliveira; além de representantes das instituições parceiras que reforçaram a importância de ações voltadas ao fortalecimento das produtoras rurais.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, encontros como esse representam uma oportunidade de reconhecer e impulsionar uma força que cresce a cada dia no agronegócio.

“Quando falamos em desenvolvimento do campo, precisamos olhar para as pessoas que estão por trás dessa transformação. As mulheres têm um papel fundamental na produção rural, na gestão das propriedades e na construção de novos negócios. O Sebrae-SP acredita que oferecer conhecimento, capacitação e criar espaços de conexão é uma forma de abrir portas para que elas possam ampliar suas oportunidades e fortalecer ainda mais suas trajetórias”, destaca.

A programação trouxe momentos de reflexão e inspiração com a participação da vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro, Juliana Farah, que abordou o posicionamento da mulher e seus diferentes papéis na sociedade e no agronegócio. Ela também reforçou a importância da integração entre iniciativas de saúde, desenvolvimento humano e fortalecimento das mulheres que vivem e trabalham no campo.

Outro destaque foi a participação da Dra. Maria Lúcia Ferreira, integrante da Comissão Semeadoras do Agro, que compartilhou conhecimentos e caminhos para alcançar melhores resultados na atividade rural. O encontro também reservou espaço para cuidados com a saúde da mulher, com orientações sobre prevenção ao câncer do colo do útero.

O Sebrae-SP participou da programação com a analista de negócios, Letícia Marques, que abordou empreendedorismo, gestão e oportunidades para mulheres que atuam no meio rural.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, em vídeo ressaltou o compromisso da entidade com o fortalecimento, o bem-estar e o desenvolvimento dos produtores rurais paulistas, destacando a importância de iniciativas que valorizam quem movimenta o agronegócio.

Além das palestras e conexões, as participantes também tiveram acesso a orientações sobre oportunidades de crédito por meio do atendimento do Banco do Povo, ampliando as possibilidades para quem busca investir e desenvolver seus negócios. Além de networking, almoço e coffee break, as participantes ainda receberam camisetas do movimento e participaram do sorteio de brindes.

O impacto na voz de quem participou

Entre as participantes, o sentimento foi de fortalecimento, pertencimento e esperança. Para Benedita Contente, o encontro cumpriu o propósito de promover a integração e o aprendizado.

“O encontro foi muito bom e proveitoso. Tivemos a oportunidade de interagir, valorizar o papel das mulheres no campo e adquirir ainda mais conhecimento. Gostei muito e espero que venham outros encontros, com muitas novidades”.

Já a participante Joana Oliveira destaca que iniciativas como essa ampliam as possibilidades para as mulheres do meio rural e reforçam o seu protagonismo na produção agrícola e na gestão das propriedades.

“Esses encontros fortalecem a mulher do campo. Eles mostram que somos protagonistas e que nosso trabalho está sendo valorizado. Voltamos para casa com um olhar ampliado, mais confiantes e percebendo que é possível crescer, empreender e ocupar cada vez mais espaços. Quando se investe na formação da mulher rural, quem ganha é toda a sociedade”.

Joana também ressalta a importância de envolver agricultoras familiares, comunidades quilombolas e assentamentos, tornando o programa ainda mais representativo para a realidade da região.

“Foi muito importante ver mulheres de diferentes comunidades participando. Esse movimento mostra que todas têm espaço e que o fortalecimento da mulher rural chega a quem realmente faz a diferença no campo todos os dias”, destaca.

Moradora do Quilombo do Jaó, a agricultora quilombola Deise Lima participou do encontro e conta que a experiência marcou sua trajetória pessoal e profissional.

“Esse encontro foi um divisor de águas na minha vida e acredito que na vida de muitas mulheres que estavam ali. Saí renovada, com outro pensamento e com a certeza de que posso ir ainda mais longe. Aprendi que podemos acreditar mais no nosso potencial e que é possível crescer, empreender e gerar renda dentro do nosso território. Como mulher quilombola e agricultora, isso foi transformador”.

Ela também destaca que um dos temas que mais a impactou foi o incentivo ao autocuidado, reforçando que o desenvolvimento profissional deve caminhar junto com a saúde física e emocional.

“Além de falar sobre empreendedorismo, o encontro nos lembrou da importância de cuidar de nós mesmas, da nossa saúde e da nossa mente. A mulher pode estar onde ela quiser, mas precisa olhar para si, reconhecer sua força e acreditar no seu valor”.

Para Deise, reunir mulheres de diferentes histórias e realidades fortaleceu o sentimento de pertencimento e esperança.

“Estávamos ali sonhando juntas, acreditando que a mudança é possível. Cada uma com sua realidade, mas todas buscando crescer. Sou muito grata por essa oportunidade e espero que muitos outros encontros como esse aconteçam”, finaliza.