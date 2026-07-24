Mulheres do agro terão tarde de conexões e aprendizado empreendedor em Itapeva

Sebrae-SP oferece palestra com orientações sobre gestão e desenvolvimento de negócios para produtoras rurais

O Sebrae-SP, juntamente com a Faesp, o Senar, a Comissão Semeadoras do Agro e o Sindicato Rural de Itapeva, realizam nesta sexta-feira, 24 de julho, mais uma edição do ‘Mulheres, descubram-se no campo’. O encontro será realizado das 13h às 17h, no restaurante Braseiro Steakhouse, reunindo produtoras rurais e empreendedoras, para uma tarde de palestras, conhecimento, networking e desenvolvimento. As inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/LXiz3dnxdp ou pelo telefone (15) 99730-9281.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, o evento tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino no campo, promover a troca de experiências e ampliar o acesso à informação e à capacitação.

A programação terá recepção e abertura com representantes das instituições organizadoras. Entre os destaques estão as palestras da presidente da Comissão Semeadoras do Agro, Juliana Farah, sobre o posicionamento da mulher e seus diversos papéis; da integrante da comissão, Dra. Maria Lúcia Ferreira, que abordará caminhos para alcançar resultados no agronegócio; além do momento dedicado à saúde da mulher, com orientações sobre prevenção ao câncer do colo do útero.

O Sebrae-SP participa da programação com a analista de negócios, Letícia Marques, que apresentará conteúdos voltados ao empreendedorismo, gestão e oportunidades para mulheres que atuam no meio rural. O evento ainda contará com atendimento do Banco do Povo.

“O ‘Mulheres, descubram-se no campo’ é um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da atuação feminina no agronegócio. Nosso objetivo é oferecer conhecimento, incentivar o empreendedorismo e mostrar que, por meio da capacitação e das conexões, as mulheres podem ampliar oportunidades e impulsionar seus negócios no campo”, destaca Letícia.