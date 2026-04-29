Operação Muralha Paulista mobiliza 54º BPM/I em 17 municípios da região

Na quarta-feira (27), o 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) realizou a “Operação Muralha Paulista – I” nos 17 municípios que integram sua área de atuação.

A ação utilizou o Sistema Muralha Paulista, ferramenta estratégica que reúne tecnologia de computação em nuvem, inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas veiculares. O objetivo é ampliar o combate à criminalidade, auxiliar na captura de foragidos da Justiça, recuperar veículos roubados ou furtados e localizar pessoas desaparecidas.

A operação contou com atuação integrada entre equipes operacionais, setor de inteligência, COPOM e o Sistema Muralha, buscando garantir respostas rápidas diante de alertas e ocorrências.

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Militar, a operação resultou em:

* 100 pessoas abordadas;

* 2 pessoas presas;

* 43 gramas de cocaína apreendidas;

* 40 gramas de maconha apreendidas;

* R$ 65 apreendidos;

* 2 celulares apreendidos.

A Polícia Militar destacou que ações integradas e o uso de tecnologia seguem sendo ferramentas importantes no enfrentamento à criminalidade na região.