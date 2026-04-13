Equipe de natação de Itapeva conquista 4º lugar geral em competição no Centro Olímpico de São Paulo

A equipe de natação de Itapeva participou, no último domingo (12), de uma competição realizada no Centro Olímpico, na cidade de São Paulo, e conquistou o 4º lugar geral entre 15 equipes participantes.

O desempenho dos atletas foi marcado por diversas conquistas individuais em diferentes categorias e estilos. Na categoria de 17 a 18 anos, o nadador Richard garantiu medalha de ouro no estilo borboleta e prata no crawl. Já Brian, competindo na categoria de 19 a 24 anos, conquistou ouro no peito e prata no crawl.

Entre os mais jovens, Davi se destacou na categoria de 9 a 10 anos, com ouro no crawl e prata no borboleta. Catarina, na mesma faixa etária, ficou com a 6ª colocação no crawl e 4ª no peito.

Na categoria acima de 55 anos, Chico conquistou medalha de bronze no crawl. Gustavo também subiu ao pódio com o bronze no crawl, competindo entre atletas de 19 a 24 anos.

Outros resultados incluem Davi Muzel, que ficou em 4º lugar no crawl na categoria de 15 a 16 anos, e Kaik, que conquistou a 6ª colocação na mesma faixa etária. Já Francisco competiu na categoria de 13 a 14 anos, alcançando o 8º lugar no crawl e a 4ª colocação no peito.