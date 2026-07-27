Itapevenses encaram a Nike SP City Marathon 2026 e representam a cidade na capital paulista

Atletas de Itapeva marcaram presença na Nike SP City Marathon 2026, realizada na manhã de domingo (26), em São Paulo. Corredores de diferentes equipes do município, além de atletas que participaram de forma avulsa, representaram a cidade em uma das maiores e mais tradicionais provas de corrida de rua do país.

Entre os participantes estavam integrantes do grupo Tudo Junto e Misturado, que compartilharam a experiência de competir em um evento que reuniu milhares de corredores de diversas regiões do Brasil.

A edição de 2026 foi histórica por celebrar os 10 anos da SP City Marathon e registrar um número recorde de participantes, com mais de 32 mil atletas inscritos. A prova contou com percursos de 21,1 quilômetros (meia maratona) e 42,195 quilômetros (maratona), com largada na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e chegada no Jockey Club de São Paulo. (Terra)

Além do desafio físico, a competição proporcionou aos corredores a oportunidade de percorrer importantes vias e cartões-postais da capital paulista, consolidando a Nike SP City Marathon como uma das principais provas do calendário nacional de corridas de rua. (Iguana Sports)

A participação dos itapevenses reforça o crescimento da modalidade no município, com atletas cada vez mais presentes em competições de grande porte e levando o nome de Itapeva para eventos esportivos de destaque em todo o país.